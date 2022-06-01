Türkiye Gazetesi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 2 gün boyunca haber alınamayan 81 yaşındaki vatandaştan kötü haber geldi. Odaya giren oğlu yaşlı adamı pencerenin önünde oturur vaziyette ölü bulundu.

OĞLU CANSIZ BEDENİNİN BULDU

Olay, Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Gökceöz köyü Kayseri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yalnız yaşayan 81 yaşındaki Mustafa Küçükkavaklı’dan iki gün boyunca haber alamayan oğlu evine geldi. İçeri giren oğlu Küçükkavaklı’yı pencerenin önünde oturur vaziyette ölü buldu. Köy muhtarı Mustafa Söylemiş’in ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Küçükkavaklı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İşlemlerinin ardından Mustafa Küçükkavaklı’nın cenazesi, Gökceöz köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Yattığı bankta ölü bulundu Malatya’da en işlek caddesinde bir bankta ceset bulundu. Görgü tanıklarının ifadesine göre bir süre titreyen sonra da hareketsiz bir şekilde bankta yatan şahsın kimliği tespit edildi.

Şişli'de dehşet! Aynı evdeki 3 kişi ölü bulundu Şişli Fulya'da bulunan bir evde saldırgan önce eski kız arkadaşını ardından eski kız arkadaşının birlikte yaşadığı şahsı vurarak öldürdü ve not bırakarak intihar etti.

Antalya şüpheli olay: Genç adam arabasında ölü bulundu Antalya’da Cadde üzerinde park halinde bulunan araçta bir gencin cansız bedeni bulundu.

İzmir'de 1 çocuk annesi solist ölü bulundu İzmir'de 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen solist Ayşe Ayçiçek, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı evde sabah saatlerinde ölü bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.