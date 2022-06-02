Türkiye Gazetesi

Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi 3214. Sokak'ta bir apartmandaki Z.S'nin evinde, annesiyle misafir olarak kalan İran uyruklu S.G.K'dan (29) haber alınamaması üzerine daire çilingir yardımıyla açıldı.

EV SAHİBİ VE ANNESİ CESEDİNİ BULDU

S.G.K'nın yerde hareketsiz yattığını gören ev sahibi ve anne durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.G.K'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILACAK

Yapılan incelemenin ardından ölümü şüpheli bulunan S.G.K'nin cenazesi, otopsi için Samsun Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evine yatılı gelen misafiri öldürdü, müebbet hapsi isteniyor İstanbul Fatih'te yaşanan olayda evine yatılı gelen misafirini eşiyle uyuduğu odada görünce bıçaklayarak öldüren adamın müebbet hapsi istendi.

Misafirliğe gittiği evden cesedi çıktı Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişi, misafirliğe gittiği arkadaşının evinde ölü bulundu.