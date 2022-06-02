Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde hazırlanan 'Dünya Ortak Evimiz' kitabının tanıtım programı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Konukevi Bahçesinde gerçekleşti. Programa Emine Erdoğan’ın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, lansmanı yapılan kitabın yazarları ve iklim elçisi öğrenciler katıldı.

Bakan Kurum’un açış konuşmasından sonra kürsüye gelen Emine Erdoğan "'Dünya ortak evimiz' dedik, onlar da, tabiatla dostluklarını kağıda döktüler. Tabiatın kendi lisanında söylediklerini tercüme ettiler. Emeği geçen herkese en kalbi şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜME İHTİYACIMIZ VAR"

İklim Değişikliği Panelinden çıkan sonuçların son derece vahim olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan "Çalışmanın en önemli vurgusu, iklim değişikliğinin insan kaynaklı faaliyetlere bağlı olduğu idi. En önemli sonucu ise, insanlık için kırmızı bir alarmın çaldığıydı. Bildiğiniz gibi iklim değişikliğinin belli başlı göstergeleri var. Deniz seviyesinin yükselmesi, okyanus ısınması ve okyanus asitlenmesi gibi önemli göstergeler sayılıyor. 2021 yılında bu göstergelerin rekor seviyeye ulaştığı tespit edilmiş. Okyanus ısınma oranı, son 20 yılda hızla artarken, sıcaklık her zamankinden daha derine tesir ediyor. Doğa artık bu stresi kaldıramıyor. Büyük bir dönüşüme ihtiyacımız var ve bunu başarmak, insanların her zamankinden çok dayanışma içinde olmasına bağlı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Başkent Kültür Yolu Festivaline katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Venezuelalı El Sistema's Fusion Ensemble'nin, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamındaki konserini izledi.