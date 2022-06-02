Türkiye Gazetesi

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyünde meydana gelen olayda iddiaya göre 27 Mayıs Cuma günü İmat Kıranı Mahallesi'nde bulunan ormanlık arazide ot toplayan vatandaşlar insan kafatası ve kemikler bulunca durumu hemen Jandarma ekiplerine bildirdi. Genişletilen çalışmalar neticesinde bölgede insan kıyafetleri de bulundu.

“GÖRMEMESİ GEREKEN BİR DURUMA ŞAHİT OLDU”

Jandarma bölgeden çıkartılan kafatası ve kemikler üzerinde inceleme yaparken, bulunan kıyafetlerin 7 yıl önce kaybolan sara hastası Hasan Germiç olduğu teşhis edildi. Cevahir Germiç kıyafetlerin 2015 yılında kaybolan eşi Hasan Germiç’e ait olduğunu söyledi. Kardeşi Hasan Germiç’in kaybolduğu ilk andan itibaren bulunması için çaba sarf eden kardeşi Telat Germiç ise, ağabeyinin cinayete kurban gittiği iddiasında bulundu. Şahit olmaması gereken bir duruma şahit olduğunu iddia eden ağabey, kardeşinin öldürüldüğünü iddia etti. Gerçek DNA testiyle ortaya çıkacak.

KAYBOLDUĞUNDA GİYDİĞİ KIYAFETLERLE AYNI

7 senedir ağabeylerinin aradıklarını söyleyen Telat Germiç, ormanlık arazide bitki toplamak için gittiklerinde ormanın çok derin noktaların herkesin gidemeyeceği ücra bir noktada kaftasına rastladıklarını bilgisini aldıklarını aktardı. “Aradıkça, ormanlık araziyi kazdıkça delillere ulaştık” diyen Germiç, “Bunun içerisinde kemik parçaları olsun, giydiği elbiseler olsun, ayakkabısı olsun birtakım şeyler bulundu. Benim bunun abim olduğuna inancım tam. Lakin bunun için bazı testler gerekiyor. DNA örnekleri alınıp resmi yazı elimize geldiğinde daha farklı şeyler yapılacağına inanıyorum” dedi.

“DEFİNE AVINDA ONU KULLANMIŞ OLABİLİRLER”

Ağabeyinn bölgeye tek başına yürüyerek gidemeyeceğini dile getiren Germiç, “Yüksek ihtimal define avında onu kullanmış olabilirler. Bunu düşünen insan sayısı da çok fazla. Gömünün olduğu yerde zamanla kapalı alanda olduğu için siyanür oluşmuş, başka insanlara zarar verebileceğinden dolayı onun oradan alması ve kurban olacağı gibi birtakım söylentiler var. Ben burada da kullanılmış olabileceğini düşünüyorum. Ben ağabeyimin oraya tek başına yürüyerek gittiğine kesinlikle inanmıyorum”

“BU İŞTE PARMAĞI VAR”

“Oraya gitme ihtimalinin, oraya yürüyüp tek başına çıkabilecek durumda olduğunu ben düşünmüyorum. Ben birilerinin bu işte bir parmağı olduğunu düşünüyorum. Her ne amaçla ortadan kaldırıldıysa kaldırılsın bu olayın içerisinde birilerinin eli olduğu inancı tam bende. Bir ceset bulunmuş şayet o ceset abime aitse, bu olay nasıl yaşandı? kim yaptı konusunda aydınlatılmasını istiyorum ve ivedilikle bu konunun çözülerek suçluların cezalandırılmasını yüce adaletimizden istiyorum, temennimiz o yönde” ifadelerini kullandı.