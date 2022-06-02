Türkiye Gazetesi

Dün Büyükçekmece'de feci bir kaza meydana gelmiş ve sürücü halk otobüsünü geçmek isterken yolcu çarpmış ve otomobil takla atmıştı. Kazada 15 kişi yaralanırken ölü sayısı ise bu sabah 3’e yükseldi. Oğuzhan Kolver ve Mehmet Alp Güney’in ardından Murtaza Mardani isimli öğrencinin de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

E-5 Karayolu Kumburgaz mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana gelen kazada, 30 yaşındaki S.T. idaresindeki 09 HK 225 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İETT otobüs durağına dalmış, kazada 2 kişi hayatını kaybederken 14 kişi de yaralanmıştı.

KAZADA DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Gözaltına alınan sürücü Samet Tüfekçiler’in daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu, ilk yapılan testte ise kaza sırasında alkollü olmadığı öğrenildi.

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