Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Galata Kulesi meydanında akşam saatlerinde siyah kıyafetli ve elinde plastik orakla dolaşan 28 yaşındaki ki Abdullah Cihat Turan Pekpak,bir süre meydanda dolaşmış ve ardından tiner dökerek kendini yakmıştı.

Dehşete düşüren anlarda kendi yakan genç alev alev yanarken çevredeki esnaflardan biri yangın tüpüyle yanan gence müdahale etmiş ve alevler söndürülmüştü.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORDU

Müdahalenin ardından ağır yaralı genç yere yığılmıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına almıştı. Gencin vücudunda 2. ve 3. dereceden yanıkları olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenilmişti.

KORKUNÇ AYRINTI! AİLESİNİ ARAYARAK 'KENDİMİ YAKACAĞIM' DEMİŞ

Olayla ilgili hastanede tedavi devam eden gencin sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, gencin cebinde Konya’dan geliş otobüs bileti olduğunu tespit etmişti.

Öte yandan gencin yanan poşetindeki tableti de polis tarafından muhafaza altına alınmıştı. Gencin psikolojik sorunları olduğu ve olaydan önce ailesini arayarak “kendini yakacağım” dediği öğrenildi. Polis olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

Zabıtaya kızıp kendini yakan kömürcü hayatını kaybetti Muğla'da belediyeye ait alana kömür çuvallarını dizerek kömür satışı yapan adam zabıtalar tarafından 2.kez uyarılınca öfkelenerek üzerine benzine döktü ve kendini yaktı. Kömürcü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kendini yakan adamın eşi konuştu: Psikolojisi bozuktu “Son zamanlarda psikolojisi iyice bozulmuştu. Daha önce de kendini yakma girişiminde bulundu.”

Hatay’da kendini yakan adamın eşi konuştu Hatay’da kendini yakan Adem Yarıcı'nın boşandığı eşi Bahar Yarıcı, eski kocasının daha önce de bu tür intihar girişimlerinde bulunduğunu ve psikolojik sorunlarının olduğunu ifade etti.