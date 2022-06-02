Türkiye Gazetesi

Hemen hemen bir çok yerde yapılan bir şey var ki o da birikimleri veya ziynet eşyalarını kuyumculara teslim etmektir. Bu her ne kadaryaygın bir şey olarak gözüksede aslında bir o kadar riskli bir durum. Bu duruma örnek bir olay Diyarbakır'da yaşandı. Diyarbakır'da bir kuyumcu aile, farklı semtlerdeki iş yerlerini kapatıp kendilerine emanet edilen yaklaşık 50 milyon TL'yi alarak kayıplara karıştı ve onlarca aile mağdur oldu.

Onlarca vatandaş, kuyumcunun önüne gelerek kapalı iş yerine bakıp şahıslara ulaşmaya, bir haber almaya çalıştı. Mağdur olduğunu ileri süren vatandaşlardan Sıdıka Akdemir, 12-13 yıllık evliliğinden beri bütün birikimini buraya teslim ettiğini öne sürdü.

'BİNLERCE MAĞDUR VAR'

Akdemir, “Kuyumcu da bunları alıp kaçmış. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Bize yardımcı olsunlar. Lütfen, rica ediyoruz. Burada mağdur olan benim gibi binlerce insan var. Onların yakalanmasını istiyoruz. Çok aradık. Sabahtan beri 100 defadır aramışımız, telefonları kapalı. Hiçbirine ulaşılmıyor. Kaçıp gittiğini bilmiyoruz; ama sadece sabahtan beri dükkân kapalı.

'VARIM YOĞUM 115 GRAM ALTINIM'

Arıyoruz ulaşılmıyor, cevap yok. Biz diyoruz ki, büyük ihtimalle kaçmış. Kaçmamış olsaydı mutlaka bir cevap verirdi. Benim de 115 gram altınım burada. Varım yoğum o. Bazılarının 300 gram, bazılarının 500 bin lira, bazılarının 600 bin lira, herkesin kendi gücüne göre emaneti var” dedi.

İZMİR'DE BENZER DURUM

İzmir'in Bornova ilçesinde geçtiğimiz Mart ayında yüksek kar vadiye topladığı yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altınları alarak ortadan kaybolan ve vatandaşların güvenip kasa olarak kullandığı kuyumcu çok sayıda insanı mağdur etmişti.

Vatandaşlar güvenip teslim etti: Kuyumcu milyonluk altınlarla kayboldu İzmir'in Bornova ilçesinde, yüksek kar vadiye topladığı yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altınları alarak ortadan kaybolan ve vatandaşların güvenip kasa olarak kullandığı kuyumcu çok sayıda insanı mağdur etti.

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