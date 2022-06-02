Türkiye Gazetesi

İş kazalarının önüne geçebilmek için birçok önlem alınıyor ve bu konuda çok ciddi uyarılar yapılıyor. Önlem alınmadığı takdirde olaylar can kaybıyla sonuçlanabiliyor. Tıpkı Eyüpsultan'daki küçük çocuğun ölümü gibi. Eyüpsultan Merkez Mahallesinde yaşanan feci olayda arka sokaktan evinin olduğu sokağa kısa yoldan geçmek isteyen 11 yaşındaki Eşref Güneş, yapımı devam eden bir inşaatın üst kısmındaki yoldan geçmek istedi.

Küçük çocuk dengesini kaybederek inşaatın temel çukurundaki kolonların üstüne düştü. Kolondaki açıkta bulunan demirleri çocuğun vücuduna saplandı. Olayı gören vatandaşlar itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de çocuğu sağlandığı demirlerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri ve savcı çocuğun düştüğü yerde incelemelerde bulundu. Vatandaşlar ise, çocuğun geçtiği yolda yeterli önlem alınmadığını söyledi.

'UCU KESİK DEMİRLERE SAPLANMIŞ'

Mahalle sakinlerinden Durmuş Emre, “Duyduğuma göre çocuk bu yoldan kestirmeden gideyim derken orada kaydı düştü. O beton dökülen yerde. 7-8 aydan beri var burası. İşçiler salmıyor normalde buradan. Çocuk eve kestirmeden gideyim derken biraz yorgunluk hissetmiş herhalde çocuk, beton dökülen yerden ayağı kaydı aşağıya yuvarlandı. Ucu kesilen kısa demirler yan tarafına saplanmış. Yandan gördük de döşünden girmiş herhalde” şeklinde konuştu.

'ÖNLEM ALINMAMIŞ'

Diğer bir mahalle sakini ise “Bir önlem alınmamış bekçi koysa veya demir yapsa belki bu olay olmazdı. Çocuk git şuradan kaymış herhalde. Acı çok büyük yani” dedi.

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