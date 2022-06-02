Türkiye Gazetesi

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, 53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayi alanında kaydettiği ilermeye yönelik açıklamalarda bulundu.

Son 20 yılı değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte İHA ve SİHA konusunda çok önemli adımlar atıldığını ifade etti. İşte Cumhurbaşkanı tarafından yapılan konuşmanın tamamı...

'ÜRETİME YETİŞEMİYORUZ'

''Göreve geldiğimizde, Türkiye'nin savunma sanayindeki oranı yüzde 20 yerli idi. Şimdi ise bu oran yüzde 80.''

Başbakan olmadan önce ABD'de yaşadığı olaydan bahseden Erdoğan'ın, İHA'larla ilgili açıklamasının devamı ise şöyle:

'' Daha başbakan olmamıştım. Amerika seyahetinde o zamanki ABD başkanı Busch ile görüştüm. Biz terörle mücadele ediyoruz. Siz bize drone verecektiniz? Daha sonra Condoleezza Rice'ı çağırdı. Niye vermiyorsunuz dedi? Sözümüz var, biz Nato'da beraberiz. Talimat verdi, neyse bize o zaman insansız hava aracı verdi. Ancak onunla da ancak koordinatları tespit edebiliyoruz.

Ve sağ olsun Baykar, o günden sonra başladı çalışmaya. Hem İHA'yı, ardından yetmez dedi, Allah rahmet eylesin Özdemir Bey'e SİHA'yı ve ailece şimdi de AKINCI'yı hamd olsun ürettiler. Artık biz, bize çalışıyoruz. İşte Türkün gücü buradan geliyor.''

'ŞİMDİ UZAY MI KALDI DİYENLERE'

İHA ve SİHA'larla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, sözünü şu sözlerle noktaladı:

''Şimdi uzay mı kaldı diyenlere, bunlar ne haberleşmeden anlarlar, ne uzaydan anlarlar. Bunların böyle de bir derdi yok. Olsaydı zaten bugüne kadar bir şeyler yapardı.

Ukrayna’da Bayraktar sevgisi bitmiyor! SİHA’lar için özel klip çekildi Rusya’ya ile Ukrayna arasındaki savaşta yaklaşık 3 ay geride kalırken yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar TB2 SİHA’lar bölgede savaşın seyrini değiştirmeye devam ediyor. Hatta Ukrayna halkı tarafından benimsenen TB2 SİHA’lara şarkılar yazılmıştı. Bu sefer ise Ukrayna askerleri TB2 SİHA’lar için video klip çekti. Klipte, Bayraktar saldırılarından görüntüler ve SİHA'ların imha ettiği Rus savaş araçları yer aldı.

Türk SİHA’ları için sıraya girdiler: Suudi Arabistan Akıncı için Türkiye ile temasa geçti Yerli ve milli imkanlarla üretilen Türk SİHA’ları elde ettiği başarılarla tüm dünyanın dikkatini çekmiş durumda. Özellikle Ukrayna ve Karabağ’daki başarılarıyla gazete manşetlerine konu olan Türk SİHA’larına her geçen gün talip artıyor. Gelen son bilgiye göre Suudi Arabistan yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA’ları satın almak için harekete geçti.