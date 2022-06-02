Türkiye Gazetesi

Rizeli çay müstahsili 52 yaşındaki Mehmet Tüysüz, 45 yıldır makaslarla çay topladıkları için kollarının ağrıdığını belirterek Selçuk Bayraktar’a seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da damadı olan S/İHA sistemi Baykar Bayraktar TB2'nin mimarı olan Bayraktar’dan yardım isteyen Tüysüz, çay makaslarının yerine çay toplama makineleri yapmasını istedi.

“BU MAKASLARDAN KURTAR BİZİ”

Mehmet Tüysüz, “Tulum sanatçısıyım. Tulumdan parayı bulamadık. Geldik memlekete çay topluyoruz. 45 senedir bu makaslarla çay topluyoruz. Sevgili Selçuk Bayraktar sana sesleniyorum. Bu ilkel makaslardan kurtar bizi. Artık yorulduk kollarımız tutmuyor. 150 kilo çay topluyorum bu makasla. Sen bir makine yapsan belki de senin makineyle 500 kilo çay toplayacağız. İHA yaptın, SİHA yaptın, helikopter yaptın, uçak yapıyorsun. Her şeyi yapıyorsun biraz da bizi gör. Bide Rizeli'yi gör" çağrısında bulundu.

Selçuk Bayraktar, ilk uçuş için tarih verdi: Kızılelma geliyor İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma'nın ne zaman uçuş yapacağına dair açıklama yapan Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, gelecek yılı işaret etti.