Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşanan olayda tarlada çalışan işçilerin üzerine yıldırım düştü, 1 çocuk canından oldu. İlçeye 6 kilometre mesafede bulunan Köseli köyü mevkiinde pamuk tarlasında çapa yapan tarım işçilerinin üzerine yıldırım düştü.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

Yıldırım düşmesi sonucu 13 yaşındaki Abdulsamed Dağ ağır yaralandı. Ağır yaralanan çocuk, arkadaşları tarafından 2 kilometre mesafede bulunan Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Dağ, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Koyun otlatırken üzerine yıldırım düştü Osmaniye'de koyun otlatırken üzerine yıldırım düşen vatandaş yaralandı.

Sivas'ta üzerine yıldırım düşen adam öldü Sivas'ın Divriği ilçesinde üzerine yıldırım düşen adam canından oldu.