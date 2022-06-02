Türkiye Gazetesi

Batman’da iki aile arasında yaşanan anlaşmazlık kanlı bitti. Kozluk ilçesi Armutlu köyünde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi, hayatını kaybetti.

3 KİŞİ ÖLDÜ YARALILAR VAR

Alınan bilgilere göre, Armutlu köyünde iki grupta arasında silahlı çatışma çıktı. Uzun namlulu silahların kullanıldığı olayda ilk bilgilere göre 3 kişi öldü. Kanlı çatışmaların yaşandığı olayda ölülerin yanı sıra yaralıların da olduğu öğrenildi. Söz konusu çatışmada kaç yaralının olduğu henüz bilinmiyor.

Çocuk kavgası için aileler birbirine girdi! 13 gözaltı Ankara'da iki aile, çocuklarının arasında çıkan kavga nedeniyle birbirine girdi. Olay yerine gelen polisler tarafları ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açtı.

İki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı Çorum’un İskilip ilçesinde iki aile arasında çıkan kavga çatışmaya döndü. Kavgada 2 kişi öldü, 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

İki aile arasında çıkan kavgada kan aktı: Ölü ve yaralılar var Çorum’un İskilip ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

3 aile arasında kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var Kastamonu'da akraba oldukları öğrenilen 3 aile, ağaç kesimi için birbirine girdi. Çıkan kavgada, 1 kişi öldü 2 kişi ağır yaralandı.