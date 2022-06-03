Türkiye Gazetesi

Almanya’nın Wiesbaden şehrinde yaşayan Osman Kızılkaya, evinde rahatsızlanması üzerine Dresden’deki bir hastaneye sevk edildi. Bitkisel hayata girdiği iddia edilen Kızılkaya, evine gönderildi. Kızılkaya’nın yakınları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya talimatı üzerine Osman Kızılkaya'nın Türkiye’ye getirilmesi için gerekli işlemler başlatıldı. Saat 17.20’de Ankara’dan hareket eden ambulans uçak Almanya'nın Dresden şehrine gitti. Kızılkaya, Almanya'dan alınarak Türkiye'ye getirdi. Ankara Esenboğa Havalimanı terminaline gece saatlerinde inen uçaktan alınan Kızılkaya, tedavi edilmek üzere ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

"EVİ, YANİ ÜLKESİ SAHİP ÇIKTI"

Bakan Koca sosyal medya hesabından "59 yaşındaki hastaya, Cumhurbaşkanı’mızın olaydan haberdar olmasıyla 'evi', yani ülkesi sahip çıktı!" dedi. Hastanın oğlu Cabir Kızılkaya, mutluluğunu dile getirerek "Bir defa daha Türk olmaktan gurur duyduk. Babam şu anda emin ellerde. İçimiz çok rahat. Allah sizlerden razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Almanya ölüme terk etti: Gurbetçi aile Türkiye’den yardım istedi Almanya’da Wiesbaden kentinde yaşayan Osman Kızılkaya gittiği hastaneden ‘bir şeyi yok’ diyerek eve gönderildi. Yaşlı adam çok geçmeden fenalaştı. Başka bir hastaneye nakledilen yaşlı adam, "Beyin ölümü gerçekleşti" iddiasıyla ölüme terk edildi. Çocuklarının sözlerine gözyaşlarıyla tepki veren yaşlı adamın yaşaması için ailenin tek umudu Türkiye’ye nakledilmesi.