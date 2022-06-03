Türkiye Gazetesi

Sabah saat 11.00 sıralarında Başakşehir Kayabaşı'nda bir inşaat alanında göçük meydana geldi. O esnada çevrede risk kontrolü yapan bir Salih Yazaydık isimli bir işçi ise göçüğün altında kaldı.

Arkadaşlarının göçük altında kaldığını gören işçiler arkadaşlarının yardımına koştu ve o sırada 112 Acil servis, itfaiye ve polis ekiplerine ihbar yapıldı. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri göçük altında kalan işçiyi krutarma çalışmaları başlattı. Çalışmalar sonucu göçük altında kalan işçi çıkarıldı ve sağlık ekipleri hemen müdahale etti ancak Salih Yazaydık isimli işçi hayatını kaybetmişti.

Talihsiz işçinin cansız bedeninin göçük altından çıkarılması için çalışma başlatıldı. Göçüğün meydana geldiği alan ise dron ile görüntülendi.

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