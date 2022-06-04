Türkiye Gazetesi

DEKORASYON

TACİHAN YONGACI

tacihan.yongaci@tg.com.tr



Baoya rengi seçerken de boyama işlemini yaparken de dikkat etmeniz gereken iki ana konu bulunuyor. Bunlar ev dekorasyonunda tercih ettiğiniz renk paletine uygun bir ton tercih etmek ve evinizin büyüklüğünü göz önünde bulundurarak seçim yapmaktır. Örneğin küçük bir eviniz varsa ve alanı daha büyük göstermek istiyorsanız açık renk boyaları tercih etmelisiniz. Ev dekorasyonunda kullanışlı boya renkleri denince akla gelen diğer renklerden bir tanesi ise modern zamanların rengi olan gri tonlarıdır.



ÇIKIŞ NOKTASI ‘DENGE KURMAK’

En genel kural tek mekânda üç renktir. Bu kuralı ille de boya rengi gibi düşünmek yerine farklı biçimde de uygulayabilirsiniz. Mesela stilin ana hatlarını vurgulayan bir renk ve bunu tamamlayan iki farklı ton ki bunlar mobilya ve tekstiller de olabilir. Çıkış noktanız her zaman denge kurmak olsun. Ana renklerinizi duvarlarda kullanmak mekân geçişleri açısından önemli bir detay. Diğer tonu (bu bir ahşap malzemeyle de olabilir) mobilyalarda, en çarpıcı olanı ise tablo, vazo, şamdan gibi stili belirleyen dekoratif detaylarda kullanın. Uzmanlar mavi ve yeşilin bir arada kullanılmaması gerektiğini savunur. Ancak her iki rengin doğru seçilmiş tonları birlikte çok uyumlu durabilir.

KONTRAST RENKLER KULLANIN

Renk kombinleri kişilere göre değişse de bir evde çok fazla bej kullanmak aşırı sakinlik oluşturacağından sıkıcı olabilir. Araya ekleyeceğiniz kontrast renkler bunu önler ve dinamizm kazandırır. Kontrast pek çok farklı ton ve formda uygulanabilir. Mesela koyu veya açık renklerin hâkim olduğu bir odaya ahşap kaplama veya doğal taş malzemelerle de kontrast ekleyebilirsiniz.

KOYU VE PARLAK OBJELERE DİKKAT

Duvar boya renginizi seçerken dikkat etmeniz en önemli konulardan biri de halı, perde, aksesuar, minder ve mobilyalardır. Bu bahsi geçen ürünlerden odada kalacak olanlar nötr renklerdeyse büyük ihtimalle odanızı boyadığınız renklere etki etmeyeceklerdir. Eğer koyu veya parlak renk tonlarında mobilya veya mefruşata sahipseniz, bunu renk paletinizi seçerken bir başlangıç noktası olarak kullanabilirsiniz.



