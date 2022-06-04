Türkiye Gazetesi

Son dönemde İstanbul Havalimanı’nın uçuş kulesi ve Türkiye’nin en yüksek yapısı Çamlıca Kulesi’nin de eklenmesiyle megakent tam bir “kuleler şehri” oldu.

UÇUŞ KULESİ

Lale temalı İstanbul Havalimanı’nın Hava Trafik Kontrol Kulesi, uluslararası mimarlık ödülünün de sahibi. Kuleye 2016’da 370 proje arasında yapılan değerlendirme sonucunda Avrupa Mimarlık Ödülü verildi.

ÇAMLICA KULESİ

Çamlıca Kulesi ise 365 metreye ulaşan yüksekliği ile Eyfel Kulesi’ni geride bıraktı.

BEYAZIT KULESİ

Beyazıt Kulesi, yangınları gözetlemek ve haber vermek amacıyla ilk olarak 1749’da 85 metre yüksekliğinde inşa edilen kule. Yapılan ilavelerle kulenin yüksekliği 118 metreye ulaşmıştır. Uzun süre geceleri farklı renklerde aydınlatılarak İstanbullulara ertesi günün hava tahmininin duyurulması için de kullanıldı.

SAAT KULESİ

Dolmabahçe Sarayı'nın Saltanat Kapısı önünde yer alan saat kulesi Sultan II. Abdülhamid tarafından yaptırıldı ve hâlen faal olarak çalışmakta.

KIZ KULESİ

Hakkında en çok rivayet anlatılan Kız Kulesi ise Salacak açıklarında küçük bir adacık üzerinde inşa edilmiş yapıdır. Tarihteki birçok gö-revinin sonrasında bugün halka açılmak üzere Turizm Bakanlığı tarafından restore ediliyor.



GALATA KULESİ

Osmanlı döneminde gösteri platformundan, savunma kalesine, sürgün istasyonundan, karantina odasına kadar birçok işlev yüklenmiştir.

Galata Kulesi, Beyoğlu’nda 35 m rakımlı bir tepenin üzerinde konumlanır.





