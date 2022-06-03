Türkiye Gazetesi

İSKİ'ye ait hafriyat kamyonu Beykoz'da dereye uçtu ve yürekleri ağza getiren anlar yaşandı. Korku dolu kazada kamyondan atlayan şoförün burnu ahi kanamazken durakta bekleyen vatandaşlar ise son kaçarak feci kazadan kurtuldu.

İSKİ'ye ait hafriyat kamyonu Beykoz'da dereye uçtu ve yürekleri ağza getiren anlar yaşandı. Beykoz’da Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesinde meydana gelen kazada seyir halinde olan İSKİ’ye ait hafriyat kamyonu frenlerinin tutmaması sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritteki yol kenarında bulunan İETT durağına çarptıktan sonra kanala uçtu.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kanala uçan kamyonette tedbir amaçlı inceleme yaptı.

VATANDAŞLARIN KAÇMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Durakta bekleyen vatandaşların son anda kaçışmaları muhtemel bir faciayı önlerken, kanala uçan kamyondan şoför son anda atlayarak kazadan burnu kanamadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası mahalle sakinleri sokağa döküldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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