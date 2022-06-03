Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin iki büyük aşireti Sarmudi ile Hubeti arasında uzun zamandır devam eden arazi anlaşmazlığı bulunuyordu. İki aşiretin üyeleri, dün ilçe merkezinde karşılaşınca kavga çıktı. Bölgeye sevk edilen polis ve çevik kuvvet ekipleri, taraflara müdahale ederek olayı yatıştırdı.

Bugün yeniden toplanan taraflar, çarşıda karşı karşıya geldi. Kavga etmeye başlayan aşiretleri ayırmak için yine çok sayıda zırhlı araç, polis ekibi ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Ancak bu yeterli olmadı. Bunun üzerine askeri kuvvetler takviye olarak gönderildi. Ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına alırken esnaf kapatmak zorunda kaldı.

Gerilimin yeniden tırmanmaması için ekipler ilçede yoğun güvenlik önlemi alıyor.

Adana'da 'cono aşireti'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı var Adana'da birçok farklı suça karıştığı öne sürülen 'cono aşireti'ne yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Aşiret gurubundaki tartışma büyük bir şokla son buldu! Konya ve Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu iki akraba ailenin aşirete ait whatsApp grubundaki tartışması, 700 kilometre uzaklıkta kötü sonuçlandı. Konya’dan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine giden A.A., N.E., H.A., İ.M., A.A. ve A.E., tartıştıkları M.E.’yi bulamayınca aracının lastiklerini patlatıp camlarını kırdı. Polisin kovaladığı şahıslar, Konya’ya dönerken Suruç ilçesinde yakalandı.