Türkiye Gazetesi

Konya'nın Ereğli ilçesinde baba oğul arasında kavga birinin ölümü ile son buldu. Yenibağlar Mahallesi 94255 Sokak'taki evde Memduh S. ile oğlu Murat S. arasında tartışma çıktı.

BABASINA ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat S. silahla Memduh S'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Memduh S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olaydan kısa süre sonra Murat S. yakalandı.

Babasını öldüren çocuk eve getirildi, keşif yapıldı Malatya’da 15 yaşındaki oğlu tarafından silahla öldürülen Mehmet Şireli’nin evinde keşif yapıldı. Katil zanlısı Ö.Ş. cinayeti işlediği eve getirildi.

16 yaşındaki çocuk babasını sopayla öldürdü! Şanlıurfa'da kan donduran bir olay yaşandı. 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını sopa ile öldürdü.