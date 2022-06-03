Türkiye Gazetesi

Hakkari'de Haziran ayında kar temizle çalışmaları devam ediyor. Kış mevsiminde vatandaşların mağduriyet yaşanmaması için gece gündüz mesai harcayan ekipler, yüksek rakımlı bölgelerdeki yol açma çalışmalarına hala devam ediyor.

Ekipler, yaylada kente içme suyunun sağlandığı şebekede yaşanan arızanın belediye ekiplerince giderilmesi için yer yer karla kaplı yolda çalışma başlattı. İş makinesi ile yürüttükleri çalışma sonucu yolu açan ekipler, arıza ekiplerinin bölgeye ulaşmasını da sağladı.

Yaz mevsimine 1 ay kala Hakkari'de 8 metre karla mücadele Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Nisan ayına rağmen kar kalınlığının yaklaşık 8 metreyi bulduğu yolun açılması için ekipler tarafından çalışmalar aralıksız devam ediyor.