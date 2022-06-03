Türkiye Gazetesi

Tokat’ta düğün konvoyunda iki otomobil çarpıştı. Feci kaza sonrası çarpışmanın etkisiyle meydana gelen olayda 7 kişi yaralandı.

OTOMOBİLLER KARŞI YÖNE UÇTU

Kaza, Tokat-Sivas kara yolu Yatmış mevkiinde meydana geldi. Düğün konvoyunda bulunan E.Ç. idaresindeki Hyundai marka 60 HJ 340 plakalı otomobil karşı yönden gelen S.Ç. idaresindeki Fiat marka 05 DR 448 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki otomobil yol çalışmalarının olduğu karşı yöne uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile Tokat Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi. 7 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Olay yerinde polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı.

DEDAŞ ekipleri kaza yaptı: 3 ölü, 2 yaralı Şırnak'ın Uludere ilçesinde kamyonet şarampole devrildi. Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! Freni patlayan araç akaryakıt istasyonuna daldı Bayburt'ta freni patlayan otomobil, akaryakıt istasyonuna daldı. Pompaya çarparak durabilen otomobilde bulunan 1 kişi ve sürücü yaralandı.

Şanlıurfa'da feci kaza! 28 yaşındaki öğretmen hayatını kaybetti Şanlıurfa’nda öğretmenleri taşıyan otomobil bir anda takla attı. Kazada 28 yaşındaki bir öğretmenin hayatını kaybettiği öğrenildi.