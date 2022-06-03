Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "Göçmen Kaçakçılığı" suçu ile ilgili çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

BULGARİSTAN UYRUKLU SÜRÜCÜ GÖAZLTINA ALINDI

Yürütülen soruşturma çerçevesinde dün Esenyurt ilçesi TEM Otoyolu üzerinde yabancı plakalı bir tır şüphe üzerine durduruldu. Emniyet ekipleri durdurulan tırın dorsesini kontrol ederken, araç sürücüsü kaçmak istedi. Polisi görünce tırı bırakıp kaçmaya kalkışan Bulgaristan uyruklu P.Z.S. (61) adlı sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Dorse içerisinde yapılan kontrolde, 70’i Suriye, 10’u Irak ve biri Filistin uyruklu olmak üzere toplam 81 düzensiz göçmen yakalandı.

GÖÇMENLERİ AVRUPA DİYE İSTANBUL'A BIRAKACAKTI

Yapılan araştırmalarda, düzensiz göçmenlerin Avrupa’ya geçmek için Edirne’ye kadar gittikleri, orada Bulgaristan uyruklu P.Z.S. adlı tır şoförü ile kişi başına bin dolara anlaştıkları, ancak tır şoförünün göçmenleri Avrupa yerine İstanbul’a getirdiği ortaya çıktı. Göçmen dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen sürücünün, sığınmacıları Edirne’den tıra bindirildiği ve İstanbul’da ormanlık bir alanda bırakmak için seyrederken polis ekiplerince yakalandığı anlaşıldı.

Yakalanan tır sürücüsü P.Z.S. hakkında “6458 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan 208 bin 494 lira idari para cezası kesildiği ve “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan adli işlem yapıldığı aktarıldı. Tır dorsesinde yakalanan 81 göçmen hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldığı bildirildi.

Denizli’de düzensiz göçmen operasyonu: 85 kişi yakalandı Denizli’de düzensiz göçmenlere yönelik yapılan operasyonda, yabancı uyruklu 85 kişi yakalanarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Ege sularında göçmen hareketliliği sürüyor: 297 kişi yakalandı İzmir'in Çeşme, Urla ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen ve Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen toplam 297 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği son bir haftada yakalanan düzensiz göçmen sayısını açıkladı İstanbul Valiliği, düzensiz göçmenle mücadele kapsamında son bir haftada 7 bin 687 düzensiz göçmenin yakalanarak geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini duyurdu.