Türkiye Gazetesi

Erzurum’da psikolojik sorunları olan şahıs rahatsızlanınca eve gelen sağlıkçılara saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi, öfkeli şahıs bir polisi de boynundan bıçakladı. Olay, akşam saatlerinde Yakutiye ilçesine bağlı Hasani Basri Mahallesi’nde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olan Yakup D.’nin rahatsızlanması üzerine çevredekiler tarafından 112 Acil Sağlık ekibine haber verdi. Yakup D. olay yerine gelen sağlık ekiplerine zorluk çıkarınca, sağlık çalışanları polis ekiplerinden destek istedi.

Fotoğraftaki Yakup D.

CEBİNDEKİ BIÇAĞI POLİSİN BOYNUNA SAPLADI

Çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Olay yerinde ekiplerin müdahalesi sırasında Yakup D. cebinden çıkardığı bıçağı, polis memuru V.Y.’yi boynuna sapladı. Yaralı polis memuru ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

OLAYIN ARDINDAN KAÇTI

Polis ekipleri olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için arama çalışması başlattı. Olay yeri ve çevresinde büyük güvenlik önlemi alan ekipler, metruk binaları da didik didik aradı. Kaçan zanlıyı polis ekipleri olay yerinden 1.5 kilometre uzaklıktaki Mahallebaşı semtindeki bir evde yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan zanlının 11 suç kaydının da olduğu öğrenildi.

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