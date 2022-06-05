Türkiye Gazetesi

Son dakika Meteoroloji haberi: 5 Haziran 2022 hava durumu nasıl olacak? Pazar planı yapanlar hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Yurdun genelinde hava açık ve çok bulutlu olacak ancak İç Anadolu, Trakya ve Güney Ege'nin bir bölümünde sağanak bekleniyor. Kuvvetli sağanak ise özellikle Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney kesimlerinde etkili olacak.

5 HAZİRAN 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre Güney Ege’nin iç kesimleri, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleri, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

11 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Konya, Muğla, Niğde, Uşak ve Karaman'a sarı kodlu uyarı verildi. Bu illerde yaşayan vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi. Güneydoğu Anadolu'da ise toz fırtınası bekleniyor.

5 Haziran 2022 hava durumu tahmin haritası

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30 - 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA SAĞANAK BEKLENİYOR

Bugün İstanbul'da sıcaklık 30 derece, hava ise güneşli ve açık olacak. Yarın ise kent genelinde sağanakların etkisini hissttirmeye başlaması bekleniyor. Sağanak salı gününe kadar etksini sürdürecek, çarşamba günü ise hafifleyecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 26

Samsun: Parçalı bulutlu 27

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 24

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 37

Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı: 12 derece yükselecek Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre önümüzdeki hafta başına kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkarak, 12 derece kadar yükselecek. Sıcaklık Ankara'da 31-34, İstanbul'da 28-31, İzmir'de 32-34 dereceyi görecek.