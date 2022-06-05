Türkiye Gazetesi

Ümraniye'de zincirleme kaza oldu ve kaza resmen kazayı getirdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada ölenin olmaması yüreklere su serpti. Sabahın erken saatlerinde Ümraniye Natayolu ve Acısu Caddelerinin kesiştiği noktada meydana gelen kazada iddiaya göre sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil Natayolu Caddesi’nde süratli bir şekilde seyir halindeyken, Acısu Caddesi’nde seyir halimde olan ve 2 caddenin kesiştiği noktada ile çarpıştı.

3 OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİ

Çarpışma sonrası Acısu Caddesi’nden çıkan otomobil Natayolu Caddesi’nde metrelerce ileriye savruldu. Kaza sonrası otomobiller park halimde bulunan 3 otomobile çarparak durabildi. Park halinde bulunan otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Kazayı gören vatandaşların olayı 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan yaralı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalelerinin olay yerinde yapılması sonrası yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

'KOŞARAK GELDİK'

Kazanın görgü tanığı Yusuf Yalçınkaya, “Sabah namazından çıktık. Pastanede kahvaltı yapacaktık. Bu sokağa geldiğimde bir araç sollama yaptı, sollama yapan araç, diğer araçla kafa kafaya çarpıştı. Fırından su almak için koştum, ihtiyaçları olur diye. Fırıncı dükkanı kapatınca koşarak geldik.

Baktık içerde sıkışan var. Ambulansı ve itfaiyeyi aradık. Polis ve çekici geldi daha sonra daha sonra yaralılar çıkarıldı. Yaralıların durumunun bilinci açıktı ama alkollü olduğu belliydi. Sağlık durumu iyiydi, konuşuyordu.” dedi.

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