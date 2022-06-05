Türkiye Gazetesi

İstanbul Beyoğlu’nda yaşayan 63 yaşındaki Aysel Bozkurt, 15 sene önce birlikte yaşadığı Mehmet S. İle birlikte bir şahsı öldürdü. Cezaevine gönderilen Bozkurt, 13 yıl hapishanede kaldıktan sonra pandemi nedeniyle 2,5 yıl önce tahliye edildi. Bir süre arkadaşının yanında kalan Bozkurt, Taksim Fırın Sokak’taki daireyi kiralayarak burada yaşamaya başladı. Dün gece yarısı evinden çıkarak Bulvarı otelinin önünde arkadaşı Serap B. İle karşılaşan Aysel Bozkurt kısa bir süre sonra evine gitti. İddiaya göre yıllar önce birlikte cinayet işlediği Mehmet S.’nin arkadaşları Eyüp K. Ve Sait K. Aysel Bozkurt’un evine gitti.

CİNAYET İŞLEDİĞİ SEVGİLİSİNDEN ŞÜPHELENİLDİ

İki şahıs kadını boğarak öldürdü. Şahıslar kadının ellerini ve ayaklarını arkadan bağladıktan sonra kadının cep telefonunu da çalarak ortadan kayboldu. Şahıslar kayıplara karışırken dün öğle saatlerinde Bozkurt’a ulaşamayan arkadaşı Beren B. Aynı binada yaşayan Nevzat Ş. ve Atabey Nedim A. ile birlikte evine girdi. Kadını yerde elleri ve ayakları bağlı halde gören Beren B. durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadının yanında bir miktarda kan olduğunu gördü.

CEP TELEFONU ORTAYA ÇIKTI

Kadının cep telefonunun çalındığını fark eden ekipler Aysel Bozkurt’un arkadaşlarının ifadesine başvurarak cinayet zanlısının Mehmet S. Olabileceğini tespit etti. Çalışmalar devam ederken Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Feriköy Stadyumu çevresinde yürüyen bir şahsın tedirgin hareketler sergilediğini gördü. Şahsı durduran polis ekipleri, yaptığı üst aramasında iki adet cep telefonu olduğunu gördü. Yapılan inceleme sonucunda telefonlardan birinin öldürülmüş halde bulunan Aysel Bozkurt’a ait olduğu ortaya çıktı.

SEVGİLİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Mehmet S., cinayeti işlediğini itiraf ederek, Eyüp K. ve Sait K. ile planladığını söyledi. Katil zanlısı Mehmet S.’yi teslim alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, diğer iki zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Mehmet S.’nin emniyette ifadesinin alındığı ve “kasten öldürme” suçundan işlem yapıldıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Beyoğlu'nda korkunç cinayet! Yaşlı kadın domuz bağıyla öldürülmüş halde bulundu Beyoğlu'nda 65 yaşındaki bir kadın evinde domuz bağıyla öldürülmüş şekilde bulundu. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, şüpheli bir kişiyi gözaltına aldı.