Türkiye Gazetesi

Eşine sinirlenip evi terkeden yandı. Yargıtay 'Çay ısmarlamıyorsun' deyip evi terkeden kadını tam kusurlu buldu. Geçimsizlik yaşayen bir çift boşanmaya karar verdi ve erkek kadına dava açtı. Mahkeme ise Davalı kadının davacı erkeğe 'Seni boşarım ulan, bana beş kuruşluk çay içirmiyorsun' dediği ve eşyalarını da alarak evi terk edip gitmesi nedeniyle boşanmaya sebep olan davalı kadını kusurlu buldu.

KADIN KUSURSUZ BULUNDU, YARGITAY DEVREYE GİRDİ

Kararı davacı kadın, istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, kadının kusursuz olduğuna hükmetti. Bu karar davacı koca tarafından temyiz edilince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikteki kararda şu ifadeler kullanıldı:

"Bölge adliye mahkemesince yapılan istinaf incelemesinde, davacı erkeğin dava dilekçesinde kusur isnadında bulunmadığı, herhangi bir vakıaya ve tanık deliline de dayanmadığı belirtilmiştir.

'EVİ TERKETMESİ KUSURLU DAVRANIŞTIR'

Davalı kadının davacı erkeğe 'Seni boşarım ulan, bana beş kuruşluk çay içirmiyorsun' diyerek evi terk etmesi kusurlu davranıştır. Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."

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