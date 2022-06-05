Türkiye Gazetesi

İstanbul'da vefat ve istifa gibi çeşitli nedenlerle muhtarlık koltuğu boşalan 9 mahallede, ara seçim heyecanı yaşanıyor. ​Fatih Atikali Mahallesi, Sancaktepe Atatürk Mahallesi, Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Büyükçekmece Atatürk Mahallesi, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi, Kadıköy Feneryolu Mahallesi, Kartal Topselvi Mahallesi, Silivri Ortaköy Mahallesi ve Ümraniye Saray Mahallesi'nde çeşitli nedenlerle boşalan muhtarlık için seçim yapılıyor.

Seçim nedeniyle ilçelerdeki bazı okullarda sandıklar kuruldu. Oy verme işlemi sabah 08.00'da başlarken, mahalle sakinleri de muhtarlarını belirlemek için sandık başına giderek tercihini yaptı. Okullardaki oy verme işlemi akşam saat 17.00'da sona erecek.

FATİH'TE TEK ADAY

Fatih Atikali Mahallesi muhtarlık seçimi, Ahmet Rasim Anadolu Lisesi ile Nişancı Mehmetpaşa İlkokulu'nda başladı. Okulda seçmenlerine kendi adının bulunduğu kağıt dağıtan muhtar adayı Selahattin Turunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski muhtarın sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini belirterek, bu nedenle seçimlerin yenilenmesi kararı alındığını söyledi.

Turunç, mahallede 9.800 seçmen bulunduğunu aktararak, kendisinin zaten eski muhtar olduğunu, bir süre bıraktıktan sonra tekrar adaylık başvurusu yaptığını anlattı.

Seçmen Sevin Özcan da tek aday olduğu için pek seçme şansının bulunmadığını dile getirerek, mahalleye hayırlı olmasını diledi.

Özcan, eski muhtardan memnun olmadığını dile getirerek, "Cenazemiz oldu, hiçbir zaman muhtarımızı yanımızda görmedik. Evimden 2 tane cenaze verdim. Bir başsağlığında bulunmadı. Muhtar dediğin Nedir? Vatandaşla belediye arasında bir iletişimdir. Ama ben bunu kendi adıma hiç yaşamadım Oy kullanmamız gerekiyordu, vatandaş olarak gelip kullandık." ifadelerini kullandı.

ESENYURT'TA 10 ADAY

Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi muhtarının seçimi nedeniyle Belma Barut İlkokulu ile Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde de sandıklar kuruldu. Oy vermek için okula gelen Yaşar Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalle muhtarının vefatı üzerine yeniden seçim yapıldığını söyledi.

Yeni muhtarın mahallelerine hayırlı olmasını temenni eden Yücel Çağdavul, "Mahallemizin yaklaşık 3 dönem boyunca muhtarlığını yapmış Ali Deli isimli abimizin vefatı nedeniyle erken seçime gittik. Yaklaşık 20 bini aşkın seçmenimiz var. Bu sıkıntılı günlerde seçim sürecinin herkes için hayırlı bitmesini temenni ediyorum. Hak eden kazansın diyorum. Kazanacak muhtar adayımızın ise toparlayıcı ve eşit olmasını isterim. Mahallemizin sorunları ve sıkıntıları ile ilgilensin başka bir şey istemiyoruz" dedi.

BÜYÜKÇEKMECE'DE OY KULLANIMI SÜRÜYOR

Büyükçekmece Atatürk Mahallesi muhtarlık seçimi için de Atatürk İlkokulu'nda sandıklar kuruldu. Mahalle sakinleri, sabah saatlerinde oy kullanmaya başlarken, muhtarın vefatı nedeniyle seçime gidildiği öğrenildi.

15 yıl gurbette kaldı, köyüne efsane dönüş yaparak ilk kadın muhtar oldu 15 yıl önce gittiği gurbetten dönen Hatice Cumurcu Görür, doğduğu topraklara Elazığ'a döndü ve döner dönmez 300 yıllık köyünün ilk kadın muhtarı oldu.