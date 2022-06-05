Türkiye Gazetesi

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte havalar ısındı ve sıcaklar nedeniyle serinlemek isteyenler kanallara, nehirlere veya akarsulara giriyor. Bu nedenle serinlemek isterken ölümlerde bir hayli artıyor. Buna en iyi örnek Diyarbakır ve Gaziantep'te yaşandı.

Diyarbakır'da 3 genç serinelemek için Dicle Nehri'ne, Gaziantep'te ise 1 genç serinlemek amacıyla Fırat Nehri'ne girdi. Dicle Nehri'ne giren 3 genç akıntıya kapılıp hayatını kaybederken Gaziantep'teki genç ise girdiği nehirde boğularak öldü.

4 KİŞİDEN 1'İ KURTULDU

Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi’nde serinlemek için Dicle Nehri’ne giren 3 kişi, suda kayboldu. Fen Lisesi öğrencileri oldukları öğrenilen 4 arkadaş, serinlemek için bugün öğlen saatlerinde Tekel Fabrikası’nın olduğu bölgeden Dicle Nehri’ne girdi. Akıntıya kapılan 3 arkadaş suda kaybolurken, biri kıyıya ulaşmayı başardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

3 GENÇTEN ACI HABER

Dicle Nehri’ne giren Vali Aydın Arslan Fen Lisesi öğrencisi 4 arkadaştan Enes Can, Osman Yetişgin ve Yunus Vural akıntıya kapıldı. Sudan çıkmayı başaran diğer öğrenci çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, kıyı arama kurtarma çalışmaları için ANDA arama kurtarma ekibi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Suya girdikten yaklaşık 1,5 saat sonra su yüzeyine çıkan gençler vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı. 3 arkadaş sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 lise öğrencisi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GAZİANTEP'TEKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Gaziantep’in Nizip ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 17 yaşındaki yabancı uyruklu genç, akıntıya kapılarak boğuldu. Hayatını kaybeden gencin cenazesi, adli tıpta yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

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