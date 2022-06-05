Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin kıyı kenti Brighton and Hove'da yaşayan ve bir sabah doktor randevusuna gitmek üzere evinden çıkan 25 yaşındaki Joshua'dan bir daha haber alınamadı. Bu olay ülkenin haberlerine de konu olurken kayıp Joshua, Tekirdağ'da güvenlik güçlerince bitkin bir halde bulundu. Yapılan araştırmalar sonrası şahsın İngiltere'deki kayıp şahıs olduğu teyit edildi.

İngiliz 'The Argus' adlı haber sitesinde 23 Aralık 2019’da yayımlanan kayıp haberi ortaya çıktı. Haberde, "Polis, kayıp bir adamın iyiliği için endişeleniyor. Hove sakini Joshua Toussaint Brighton'da bir randevuya gitti, ancak randevuyu almasına rağmen o zamandan beri kendisinden haber alınamadı" dendi.

KIYAFETİ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

En son 19 Aralık sabah saat 10.00'da görüldüğü bilgisi verilen haberde, 25 yaşındaki siyahi gencin 5 fit 9in boyunda ve uzun siyah örgülü saçlı ince yapılı olduğu belirtildi.

Haberin devamında şu ifadeler yer aldı: En son haki renkli parka kaban, gri pantolon, gri ayakkabılar giymiş ve bir sırt çantası taşıyormuş. Bir Sussex Polis sözcüsü, "Joshua'yı gören veya nerede olduğu hakkında herhangi bir bilgiye sahip olabilecek herkesin, 19/12 tarihli 990 seriden alıntı yaparak çevrimiçi olarak bildirmesi veya 101'i araması isteniyor." dedi."

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