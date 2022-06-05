Türkiye Gazetesi

B.Ö. idaresindeki askeri minibüs ile S.Ç'nin kullandığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait 39 DP 636 plakalı otomobil, Tozaklı kavşağında çarpıştı. Kazada sürücüler B.Ö. ve S.Ç. ile araçlardaki 8 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Pınarhisar Devlet Hastanesi ile Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü İbrahim Dalkılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

FECİ KAZADA OKUL MÜDÜRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Ekici, kazada hayatını kaybeden Dalkılıç ile yaralanan Sefer Ayan'ın 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda görevli olduklarını söyledi.

6 ASKER YARALANDI

Eğitim camiasına başsağlığı dileyen Ekici, "Kaza, askeri araç ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün aracının çarpışması sonucu olmuştur. Kazada askeri araçta hafif yaralı askerlerimiz var ancak okul müdürümüz maalesef hayatını kaybetti. Milletimizin başı sağ olsun, Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kazada yaralanan 6'sı askeri personel 9 kişinin tedavisi sürüyor.

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