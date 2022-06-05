Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen ve Ankara Kızılcahamam'da başlatılan '81 ilde 81 milyar adım çevre yürüyüşü'ne katıldı. Erdoğan, yürüyüşün ardından 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kızılcahamam ziyaretinde büyük sürprizler yaşadığını belirten Emine Erdoğan, "Gençlerin ve çocukların bilinçlenmesi beni çok duygulandırdı. Çevreye verdikleri önemi ve hizmeti gördükçe ümidim daha da arttı, geleceğe dair. Çünkü gençlere bırakıyoruz Sıfır Atık hizmetini, onlar devam ettirecekler. Dolayısıyla beni umutlandırdılar, kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

ATÖLYELERİ ZİYARET ETTİ, ÇOCUKLARLA SOHBET ETTİ

Emine Erdoğan, etkinlik çerçevesinde çevreci gençlerin verdiği mini konseri dinledi. Daha sonra bakanlıkça 'Türkiye Çevre Haftası' dolayısıyla parkta kurulan teraryum yapma, taş boyama, bez çanta boyama, kozalak boyama ve bileklik atölyelerini ziyaret etti, aralarında çevre müfettişlerinin de yer aldığı çocuklarla sohbet etti.

Emine Erdoğan, geri dönüşümün önemine işaret ederek, çevreci çocuk ve gençlerle teraryuma çiçek dikti. Cemre Çevre Hareketinin 81 il tablosunda yer alan Türk Bayrağı resmini de boyayan Emine Erdoğan, üzerine imzasını attığı son parçayı ekleyerek, tabloyu tamamladı.

MİLLET BAHÇESİNDE ÇOCUKLARLA SALINCAĞA BİNDİ

Erdoğan, Kızılcahamam ilçesinde bir dizi ziyarette de bulundu. Ziyaretleri çerçevesinde millet bahçesine gelen Emine Erdoğan, çocukların alkışlarıyla karşılandı. Çocuklarla mini hayvanat bahçesini gezen Erdoğan, buradaki midilliyi ve oğlakları sevdi, bir oğlağı kucağına aldı.

Millet bahçesi içerisindeki atık malzemelerin değerlendirildiği çocuk parkını gezen Emine Erdoğan, çocuklarla atık lastiklerden yapılmış salıncakta sallandı. Bahçedeki geri dönüşüm atölyesine geçen Emine Erdoğan, kreş ve gündüz bakımevi öğrencilerinin Geri Dönüşüm Sergisi'ni gezdi.

Atölyedeki çocuklarla kavanoz boyama etkinliğine katılan Emine Erdoğan, "Geleceği siz yönlendireceksiniz, daha az atık çıkaracaksınız" mesajını verdi. Erdoğan'a, kağıdın geri dönüşümüyle yapılan bebek hediye edildi.

Atıklardan yapılan kompostların kullanıldığı serayı da gezen Emine Erdoğan, meyve, sebze atıklarını komposto dönüştüren makine hakkında da bilgi aldı. Sıfır Atık Parkını gezen Emine Erdoğan, adına özel çıkarılan Sıfır Atık Toplama kartını depozito makinesine takarak denedi, buradaki atık getirme ünitelerini inceledi.

Emine Erdoğan'dan 'Dünya Çevre Günü' mesajı: Yeryüzünün yaralarını sarabiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Doğayı yok etmekle onun şifacısı olmak arasında yalnızca bir bakış açısı farkı var. Kaybettiklerimizi ikame edebilir, yeryüzünün yaralarını sarabiliriz" ifadelerini kullandı.