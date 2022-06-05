Türkiye Gazetesi

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) bu yıl 36’ncısını düzenlediği “Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri” sahiplerini buldu. Etkinlikte İhlas Medya’ya altı ödül verildi. Araştırma haber dalında birincilik ödülünü İhlas Haber Ajansı (İHA) Diyarbakır muhabiri Murat Başal aldı. İHA kameramanı Rıdvan Kılıç görüntü çalışması, Elâzığ muhabiri Ahmet Mücahit Kantarcıoğlu da internet haber dalında mansiyon ödülü kazandı. TV haber kategorisinde Kâmil Can Kılıç ile Hamdin Kılıç’a birincilik verildi. Kâmil Can Kılıç bir ödül de mesai arkadaşı Rıdvan Yeşilırmak ile birlikte drone çalışmasında almayı başardı.

EKREM AÇIKEL'E ANLAMLI ÖDÜL

Gecede Jüri özel ödülüne ise TGRT haber spikeri Ekrem Açıkel layık görüldü. Açıkel “İHA’mızın bu kadar çok ödül aldığı bir gecede benim de burada olmam, sizin başarılarınıza tanıklık etmem onur verdi. Gazetecilik bambaşka bir meslek. Hem mesleğimize sahipçıkıyoruz hem iyi haberler yapıyoruz. Bunun karşılığında ödül alıyoruz. Harika! Diyarbakır’ı da İHA’yı da TGRT Haber’i de çok seviyoruz” dedi.

İhlas Medya Grubu'na çifte ödül Muğla'nın Bodrum ilçesinde Uluslararası Radyocular Birliği’nin düzenlediği 11. Uluslararası Alkışı Hakedenler Ödül töreninde İhlas Medya Grubu'na çifte ödül geldi. Aktüel TV Program dalındaki ödülü Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa TGRT Haber alırken, İhlas Haber Ajansı Bodrum Muhabiri Eren Ayhan ise Haber-Fotoğraf dalında ödüle layık görüldü.

İhlas Medya’ya 4 ödül birden İhlas Medya Grubu, Türkiye Haber Kameramanları Derneğince düzenlenen 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması’nda 4 ödül aldı.