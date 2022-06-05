Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde güvenlik güçleri, düzensiz göçmen sandıkları bir kişiyi gözaltına aldı. Bitkin hâldeki şahıs, tedavisi için hastaneye götürüldü. Bu arada araştırma yapan polis ekipleri, gencin mülteci değil İngiliz vatandaşı olduğu öğrenildi.

25 yaşındaki Joshua'nın, 23 Aralık 2019'da doktora gitmek üzere evden çıktığı ve o günden sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı belirlendi. Ailesinin kayıp başvurusu yapması üzerine ülke polisinin arama çalışması başlattığı aktarıldı. Joshua'nın ülke basınında haberlere dâhi konu olduğu ifade edildi.

1000 Ahıska Türkü aile İskanlı göçmen olarak Türkiye’ye kabul edilecek Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre başta Ukrayna olmak üzere Sovyet coğrafyasında bulunan Ahıskan Türkleri iskanlı göçmen olarak Türkiye’ye kabul edilecek.

Görüntüler İstanbul’un orta yerinden: Bir tır dolusu kaçak göçmen İstanbul’un Esenyurt ilçesinde polis ekiplerince durdurulan tırın dorsesinde 81 düzensiz göçmen yakalandı, Bulgaristan uyruklu sürücü gözaltına alındı. Havasızlık ve açlıktan bitkin düşen göçmenlere ekmek, su ve yemek dağıtıldı.