Türkiye Gazetesi

Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Çırnık köyünde kan aktı. Aynı köyde ikamet eden Mustafa B. ile eski damadı İbrahim B. arasında tartışma çıktı. Olay kısa sürede kavgaya dönüştü. İbrahim B. belinden silahını çıkarıp ateş etti. Kurşunların hedefi olan Mustafa B. yaralandı.

Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mustafa B. doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Zanlı İbrahim B. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Vize alamayınca düğüne telefonla katıldı: Adı ‘online damat’ kaldı Sivas’ta yaşayan damat vize alamayınca Almanya’daki düğününe cep telefonundan katıldı.

Gelin damat birbirini yaktı, konuklar izledi Düğünlerini sosyal medyada paylaşan çift gündeme oturdu. Konfetilerin patladığını zanneden konuklar, gelin ve damadın birbirlerini yaktıklarını görünce ne yapacaklarını şaşırdı. İnsanların şaşkın bakışları altında düğün alanına giriş yapan çiftin alevler içindeki videosu milyonlarca kez izlendi.