Türkiye Gazetesi

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Samsun İlkadım Belediyesi tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen kitap fuarındaki söyleşiye katıldı. Burada bir konuşma yapan Ortaylı, televizyonlara konuşulan Türkçe'yi eleştirdi.

"RTÜK'Ü KAÇ DEFA UYARDIK"

Ekranlarda yanlış Türkçe konuşulduğunu vurgulayan İlber Ortaylı "RTÜK'e sürekli tembih ediyoruz, 'Televizyonlarda düzgün Türkçe konuşulsun. Bu konuda çalışırsanız herkes sizi tutar, alkışlar' diye. Ancak hala bütün sunucular, spikerler, bilhassa hanımlar yanlış Türkçe konuşuyor. Türkçe'de sekiz tane sesli vardır. Bir sürü dilin aksine vurgulama yoktur" dedi.

"OKTAY SİNANOĞLU 'BUNU CASUSLAR YAPIYOR' DERDİ"

Lüzumsuz yere her sesli harfin de uzatılmayacağını aktaran Ortaylı, sözlerini şöyle sürdürdü: Türkçe'de sesli harf olmayan hece yoktur. İki sessiz yan yana gelmez. Türk hecesi dediğin mutlaka bir sesli ihtiva eder. Seslileri daha ne diye vurguluyorsun? Kim öğretiyor bunu sana? Rahmetli bilim adam Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu, sinirlendiğinde ‘Bunu casuslar yapıyor’ derdi.

İlber Ortaylı'dan 'asgari ücret' çıkışı: İstanbul'da yasaklanmalı Prof. Dr. İlber Ortaylı, üniversite öğrencilerinin gerçekleştirdiği etkinlikte kadına yönelik şiddete değinerek, "Erkek kendini geliştirmeli düşüncesiyle erkeğe önem veriliyor ama yüzde 65’i de asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücretin İstanbul’da yasak edilmesi lazım" dedi.

İlber Ortaylı: Ahaliyle yüzgöz olmayın Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile hâkim ve savcı adayları bir araya geldi.