Türkiye Gazetesi

Göynük'e bağlı Kızılkuyu mevkiinde orman yangını çıktı. Yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine yangın ilk müdahale ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına aldı. Yangının büyümemesi için çalışmalar sürüyor.

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, gelen ihbarın ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiğini, yangının kontrol altına alındığını, çevre illerden de destek istendiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci’den buğday açıklaması: Bu sene olumsuzluk yaşamayacağız Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş dünyada buğday krizine neden oldu. 4 aydır süren savaşla birlikte ortaya çıkan buğday ihracatındaki aksamalar gıda krizini körükledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bu yıl buğday rekoltesi beklentilerinin 19,5 milyon ton olduğunu belirterek, "Buğdayda bu sene olumsuzluk yaşamayacağız." ifadelerini kullandı.

Muğla'da ormana girişler yakalandı! Muğla'da havaların ısınmaya başlaması ve orman yangını riskinin artması sebebiyle bazı bölgelerde ormanlara giriş yasaklandı.