Türkiye Gazetesi

Adana’nın Seyhan ilçesinde, telefonunun çalındığını iddia eden kadın öfkesini polisten çıkardı. İhbar üzerine kendisine yardıma gelen polise peş peşe hakaretler eden kadın bir de ölümle tehdit etti, o anlar kameralara da yansıdı.

Karakola gidelim diyen polise kadın sesini yükselterek, “Beni mi tehdit ediyorsun, ben sana telefonumun çalındığını söylüyorum. Hırsızlık şikayeti yapıyorum. Sen benim üzerime geliyorsun. Sen benim telefonum için benim peşimdesin.” dedi.

POLİSE EL KALDIRIP, 'ÖLDÜRÜRÜM SİZİ' DEDİ

Daha sonra genç kadın biraz daha ileri gidip polise el kaldırıp “Öldürürüm sizi” diyerek hakaret ve tehditlerine devam etti. Ayrıca kadın, doktor olduğunu öne sürdü. Yaşanan anlar, saniye saniye çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

DEAŞ, buğday tarlalarını yaktı, köylülere ve polise ateş açtı: 5 ölü Irak Kerkük'teki bir köyde DEAŞ kan akıttı. Köylülerin buğday tarlalarını ateşe veren teröristler 3'ü polis 5 kişiyi öldürdü.

Polise taşlı, sopalı saldırı: 3 yaralı, 10 gözaltı Şanlıurfa'da düğünde uyarı yapan polise taşlı, sopalı saldırı gerçekleştirildi. Söz konusu saldırıda 3 polis yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.