Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sigara içmek için balkona çıkan adam aşağı düştü. Olay, gece saat 22.00 sıralarında Alaplı Tepeköy Bahar Sitesi yakınlarında bir binada yaşandı. 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede oturan S.Ö. (32), sigara içmek için balkona çıktı.

DAYANDIĞI BALKON DEMİRLERİNDEN DÜŞTÜ

Talihsiz adam balkonda demir parmaklılıklara dayanınca dengesini kaybedip, boşluğa düştü. Olaya şahit olan ev halkı durumu anında yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan S.Ö.'yü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Özdemir'in bacağında kırıklar olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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