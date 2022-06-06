Türkiye Gazetesi

Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nde bulunan ormanlık alan meydana gelen olayda, Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonrasında hava almak için ormanlık alana hava almaya giden Burak P. (14), havanın aniden kararmasıyla birlikte su bendinin bulunduğu alanda mahsur kaldı.

Genç, telefonla ailesine mahsur kaldığını söyledi. Ailesi durumu AFAD ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, Genci mahsur kaldığı su bendinde 2 saat süren çalışmanın ardından kurtardı. Kendisini kurtaran AFAD ekiplerine sarılarak teşekkür eden genç ailesine teslim edildi.

LGS sınavından çıkan çocuğun kahreden ölümü! Ağrı'dan kahreden bir haber geldi, 14 yaşındaki Mustafa Özer, LGS sınavından çıktıktan sonra balık tutmak için Patnos Barajına gitti. Burada ayağı kayan talihsiz çocuk suya düşerek boğuldu.

2022 LGS soruları ve cevapları sorgulama ekranı: LGS sözel ve sayısal kitapçığı görüntüleme sayfası için tıklayın Milyonlarca 8'inci sınıf öğrencisi zorlu maratonu geride bıraktı, 2022 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sona erdi. Sınavın ardından en çok merak edilen konu LGS soru kitapçığı oluyor. Soruların doğru cevaplarını öğrenmek ve puanlarını hesaplamak isteyen öğrenciler, LGS sözel soru kitapçığı ve LGS sayısal soru kitapçığı 2022 soru ve cevaplarına ulaşmak istiyor. 2022 LGS Türkçe, Matematik, İnkılap, Din Kültürü ve İngilizce sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı! İşte 2022 LGS soruları ve cevapları...