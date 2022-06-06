Türkiye Gazetesi

Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, bisiklet turu düzenledi, üniversitelilerle birlikte deniz temizliği yaptı. Kepez'de toplanan onlarca bisikletli, sahil boyunca pedal çevirdi.

Kampanyalar hakkında bilgi veren İl Müdürü Bekir Çelen, "Türkiye Çevre Haftası'nda ilk olarak 'Çevre İçin Pedalla' sloganıyla bisiklet turu gerçekleştirdik. Çanakkale Şehitlerine saygı bisiklet turuyla çevre konusundaki farkındalığa katkı sağlamayı düşündük. Bisikletin günlük hayattaki kullanımının yaygınlaştırılması ve çevre dostu ulaşımın artmasını istiyoruz.

Bununla da yetinmedik. Çanakkale'de plaj ve deniz temizliği yaptık. 18 Mart Üniversitesinden hoca ve öğrencilerimizle birlikte temizlik yaptık. Topladığımız atıkları ayrıştırarak bertarafa gönderdik. Çocuklarımızın çevre, doğa, sıfır atık, iklim değişikliğiyle mücadele konularında farkındalıklarının artması için çabalıyoruz. Amacımız çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak" diye konuştu.