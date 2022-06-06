Türkiye Gazetesi

adana'da 'Lan' kelimesi kan akıttı. Tartışmayı ayırmak isteyen şahsa 'Lan' dedi çıkan arbede de hayatını kaybetti. Adana’da kendisine “lan” dediği için tartıştığı kişiyi çıkan kavgada öldürdüğü ileri sürülen şüpheli ile arkadaşı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İKİ YERİNDEN VURDU

Burada bir süre sohbet eden arkadaşlardan Yalpu ile Nuri Can K. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Hüseyin D., Yalpu’yu yumruklamaya başladı. Darp edilen Yalpu koşarak kaçmaya çalışırken, iki zanlı ise peşinden gitti. Hüseyin D., ara sokakta yeniden karşı karşıya geldiği Yalpu’yu tabancayla bacaklarından ve kasığından vurup, motosikletle kaçtı.

Çıkan olayda Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Yalpu, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yalpu, 22 Mayıs gecesi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CİNAYET DEDEKTİFLERİ İZLERİNİ SÜRDÜ VE YAKALADI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Cinayet dedektifleri, şüpheli Hüseyin D. ile Nuri Can K.’nin, Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi’nde bir apartman dairesi kiraladıklarını ve burada saklandıklarını tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, iki zanlı da yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerden Nuri Can K., Yalpu’yu arkadaşı Hüseyin D.’nin yaraladığını öne sürdü.

"BANA 'SEN KARIŞMA LAN' DEDİ"

Katil zanlısı Hüseyin D. ise, Tuncay Yalpu’nun çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, “Olay günü Tuncay yanımıza geldi ve Nuri ile tartışmaya başladı. Araya girmeye çalışınca bana ‘Sen karışma lan’ dedi. Ben de düzgün konuşmasını söyledim ve tartışma büyüdü. Aramızda arbede çıktı ve birbirimize yumruk attık. Tuncay kaçmaya başlayınca peşinden koştum. Bir evin duvarından atladığı sırada önüne çıktım ve belimden çıkardığım iki tabancayla Tuncay’ı vurup, motosikletle kaçtım” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin D. ile Nuri Can K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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