Türkiye Gazetesi

Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir fabrikanın bahçesindeki duvarın arkasında yeni doğmuş bir bebek bulundu. Durumu fark eden, fabrika çalışanı sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, bebeğin vücudunda yaralar olduğunu tespit etti. Hayati tehlikesi olan bebek, hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma yürüten jandarma ekibi, fabrika çalışanı S.Y'nin (23) doğum yaptığını, elbiselerini değiştirerek olay yerinden kaçmaya çalıştığını belirledi. Yakalanan S.Y. tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi ve müşahede altına alındı.

Nisa bebekle ilgili mahkemeden yeni karar: İsmi değiştirildi Tüm Türkiye'yi ağlatan Nisa bebek ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkmış, Nisa bebeğe kök hücre nakli yapıldığı ve nefes borusuna dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemi için süreç başlatıldığı belirtilmişti. Son dakika gelişmesine göre; Nisa bebeğin adı mahkeme kararıyla değiştirildi. İşte Nisa bebeğe dair son gelişmeler...

2 yaşındaki bebeğini öldüren annenin ifadesi kan dondurdu! Antalya'da psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen ev 2 yaşındaki bebeğini bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı ve ilk ifadesi ortaya çıktı. Annenin ifadesinde psikolojik sorunlar yaşadığını, kızını emzirdikten sonra meyve bıçağı ile bıçakladığını, neden yaptığını bilmediğini söylediği bildirildi.