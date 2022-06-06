Tokat'ın Almus ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedine ait olduğu belirlenen parçalar bulundu. Söz konusu cesedinin kimliğinin henüz belirlenemediği öğrenildi.
BÖLGEDE İNCELEME BAŞLATILDI
İlçede TOKİ konutlarının üst kısmındaki ormanlık alanda ceset parçalarını görenler durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri güvenlik şeridine aldığı bölgede inceleme yaptı. Erkek cesedine ait olduğu belirlenen parçalar incelemenin ardından İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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