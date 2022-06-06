Türkiye Gazetesi

İzmir'in Balçova ilçesinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine çok sayıda ekip seferber oldu. Yangın kısa sürede hızlı müdahale sonrası kontrol altına alındı. Balçova Teleferik Tesisleri yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak alevler hızla ilerleyince 2 uçak ve 2 helikopter ile 10 arazöz, 5 su tankeri, 2 dozer yönlendirildi. Havanın kararması nedeniyle karadan müdahalenin sürdüğü yangın nedeniyle bölgeye 20 arazöz, 9 su tankeri ve 3 dozer daha takviye gönderildi.

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bolu'daki orman yangını kontrol altına alındı Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor.

Yunanistan'da orman yangını: Tahliyeler başladı Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneyinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine ulaşan yangını söndürme çalışmaları sürerken, bazı bölgelerde tahliyeler başladı.