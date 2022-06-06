Türkiye Gazetesi

Koronavirüs sebebiyle iki yıldır yapılamayan hac ibadetine bu sene vakaların azalmasıyla izin çıktı. 2022 Hac dönemi için 6 Haziran’da kutsal topraklara başlayan yolculuk, ilk hacı adaylarının uğurlanma töreniyle başladı.

Üsküdar Belediyesi tarafından Harem’de gerçekleştirilen törene Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 81 İlin müftüleri ve İstanbul Valisi Ali Yerli Kaya katıldı.

"HAC EN KAPSAMLI İBADETTİR"

Burada bir konuşma yapan Erbaş "Hac bir eğitimdir, bir okuldur. Bize İslam’ın temel ilke ve değerlerini hem teorik hem pratik olarak öğreten bir mekteptir" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş “En büyük vuslat ve en büyük heyecandır hac. Sizlere baktığımda bunu apaçık bir şekilde görüyorum. Şu an da yaşadığınız duyguları izah etmem imkansız. Hac, sayısız hikmetler ive güzellikleri içinde bulunduran mübarek bir yolculuk, kutlu bir ibadet, büyük bir arınma mevsimi, tövbe ve dua zamanı, rahmet ve marifet iklimidir. Hac, İslam’ın en kapsamlı ibadetidir. Her bir uygulamasının ifade ettiği mana ile Müslüman hayatının temel ilkelerini bünyesinde toplayan bir ibadettir" ifadelerini kullandı.

"ÜÇ GÜNDÜR HEYECANDAN UYUYAMIYORUM"

Göz yaşlarına boğulan hacı adayı Ragıf Doğan da "2009 yılında yazıldım, 2020'de çıktı, tam 11 sene sonra... Pandemiden dolayı gidemedik. Allah herkese nasip etsin. Bu duygunun tarifi yok. Heyecandan üç gündür uyuyamıyorum" diye konuştu.

Daha sonra yakınlarına sarılarak sevinç gözyaşları döken hacı adayları, Sabiha Gökçen Havalimanına uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: Hacca gidecek hacı adayları sayısı belli oldu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 30 bin ya da 40 bin hacı adayının hacca gönderileceğini duyurarak, net rakamın Suudi Arabistan tarafından açıklayacağını belirtti.

Suudi Arabistan hacı sayısını 1 milyon kişiye yükseltti Suudi Arabistan ülke içi ve dışından kabul edeceği hacı sayısını bir milyona yükseltti. Bu yıl hac ibadetine 65 yaş altı ve aşıları tam olan hacı adaylarını kabul edilecek.