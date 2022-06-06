Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru, saldırgan şahısları durdurmak isterken ekmek bıçağıyla elinden yaralandı. Polisi yaralayan şahıs gözaltına alındı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay, Kemalettin Mahallesi Fabrika Sokak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevini ifa ettiği sırada tesadüfen kavga olayına rastlayan polis ekipleri, öfkeli şahıslara müdahale etti. Kavgayı önlemek için araya giren polis memuru, el bileğine gelen ekmek bıçağı darbesi sonucu yaralandı.

Yaralı polis memuru, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisi yaralayan saldırgan A.E. ise, olayı gerçekleştirdiği ekmek bıçağıyla birlikte adım dahi atamadan ekipler tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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