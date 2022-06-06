Türkiye Gazetesi

Türkiye, Savaş Aydoğan'ı (42), 2016 yılında yedi ülkeden 600 kuaförün katıldığı yarışmada birinci olarak Altın Makas Ödülü'nü aldığında tanıdı. 60 ülkede eğitimler veren Aydoğan, geçtiğimiz Nisan ayının 25'inde ortadan kayboldu. Yapılan çalışmalar sonucu arkadaşı Cem T. tarafından tabancayla öldürüldüğü ortaya çıktı.

ÖLDÜRÜP KAHVEHANEYE GİTMİŞ

Zanlı ile kendisine yardım ettiği düşünülen amcası Ö.T. gözaltına alınırken cinayetin sır perdesi aralanmaya başladı. Suçunu itiraf eden, cinayet sonrası dağlık alanlarda saklandığını aktararak Cem T. "Olay günü Savaş ile kız arkadaşı Merve E. yüzünden tartıştık. Bana tüfek doğrulttu. Bunun üzerine tabancamı çekip ateş ettim. Ardından kahvehaneye gittim. Bir süre sonra geri döndüm. Cesedi konteynerden alıp yaklaşık 150 metre aşağıdaki fındık bahçesine gömdüm" dedi. Denilen yere giden polis ekipleri, maktulün cesedine ulaştı.

Bu akşam sorgusu süren Cem T. ile amcası adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı tutuklanırken Ö.T. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kayıp kuaförün arkadaşından kan donduran itiraf Sakarya’da geçtiğimiz nisan ayında ortadan kuaförün, arkadaşı tarafından öldürülerek boş bir araziye gömüldüğü ortaya çıktı.

Kuaförü sayesinde hayatı kurtuldu 43 yaşındaki Lee King kafasında farklı renkte yuvarlak desen olduğunu fark etti. Kafasında görülen karalanmaları çocuğunun yaptığını düşünen Lee kuaförü sayesinde bilinçlenerek doktora göründü. Lee kuaförünün yaptığı uyarılar ile doktora görünerek kafasında iyi huylu beni olduğunu öğrendi.