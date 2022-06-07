Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Bir süre kullanımı durumunda bağımlılık yapan burun spreyi Otrivine, eczanelerde kalmadı. Burun tıkanıklığı, alerjik rinit ve sinüzit semptomlarını azaltmak için üretilen bu ilaç, bulunamadığından dolayı birçok kişi ciddi sağlık problemleri yaşamaya başladı. Eczacılar, yaklaşık bir aydır ürün tedariki sınırlı yapılan ilacın depolarda olmadığını söyledi. İlaç ithalatçıları da üreticiden ürün alamadıklarını belirtti. Vatandaşlar ise burun spreyinin bağımlılara toplu satış yapıldığını iddia etti.

30 KUTU ALAN VAR

Bu durumla ilgili gazetemize konuşan bir eczacı “Nefes alamamak insanları ciddi anlamda zorluyor. Gece saatlerinde yana yakıla bu spreyi arayanlar var. İyi müşterilerimiz rezervasyon yaptırıyor, 20-30 kutu alan var. Biz eczacılar olarak doktor kontrolünde alınması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü içerdiği ksilometazolin hidroklorür etken maddesi sebebiyle sürekli kullanma ihtiyacı duyuyorsunuz. Muadili ürünler ise fayda etmiyor. Bu ilaca olan bağımlılıktan ancak ameliyat ile kurtulabilirsiniz” dedi.

YURT DIŞI FİYATI 370 TL

Bu spreyin fiyatı 24 TL ancak bağımlılarının fazla olması sebebiyle ürünü bulmak zor. İnternet üzerinden yurt dışından getirtmeye kalktığınızda ise 10 ml fiyatı 370 TL’yi buluyor.

UZMANLARDAN UYARI: İLK 72 SAATTEN SONRA KULLANMAYI BIRAKIN

Uzmanlar Otrivine kullanımının doktor kontrolünde yapılması gerektiğini vurgulayarak şunları dedi: İlaç 72 saatlik kullanımdan sonra bırakılmalı. Spreyin etkisi üç, dört saatte geçer, etler yine şişer. Sık ve sürekli kullanımla bünyede bağışıklık oluşur, burun eti yeterince küçülmez. Hasta sürekli ilaç kullanır. Otrivine bağımlısı ilaçsız nefes alamaz, oksijen eksikliği çarpıntı yapar, tansiyonu yükseltir, uyku bozukluğuna sebep olur. Bu sprey, burnu normalden daha fazla açıyor ve oksijen bağımlısı yapabiliyor. Bu tür hastalarla çok sık karşılaşıyoruz.

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