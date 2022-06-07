Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 08.06'da ve 2.2 kilometre derinlikte gerçekleşti. 3.9 büyülüğünde meydana gelen deprem çevre ilçelerden hissedildi. Merkez üssü Tokat merkeze bağlı Küçükbağlar köyü olan depremde İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Depremi önceden haber veren sistem: EDIS Site, apartman ve iş merkezlerine hizmet veren Apti uygulaması üzerinden depremi yerinde tespit eden EDIS, sarsıntıyı 23-24 saniye önceden algılıyor.